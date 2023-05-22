Каррера: когда я ушёл из «Спартака», не думал, что «Зенит» будет выигрывать РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о гегемонии «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.
«О чём говорит пятое подряд чемпионство «Зенита»? Это говорит о том, что «Зенит» хорошо работал на поле в последние годы, а также о том, что у клуба были хорошие планы, которые они выполнили.
Мог ли я представить после ухода из «Спартака», что клуб не будет становиться чемпионом в следующие шесть лет? После того, как я ушёл из «Спартака», не думал, что «Зенит» будет становиться чемпионом в следующие годы. Полагал, что у «Спартака» больше всего шансов остановить подавляющую мощь команды из Санкт-Петербурга», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
«Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/2017 при Массимо Каррере. С тех пор команда по разу выигрывала бронзовые и серебряные медали.
- 22 мая 2023
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