Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал видео про себя с пафосной цитатой в телеграм-канале.
«Собьёшь меня с ног 19 раз? Я встану в 20-й. Скажешь, что у меня ничего не выйдет? Я сделаю своим долгом доказать тебе, что я могу. Я потерплю поражение, но не сдамся. Я проиграю, но в конце концов я выиграю. Я сумасшедший, когда дело доходит до того, чтобы стать лучшей версией себя», – говорится в видеоролике, который опубликовал футболист в своём телеграм-канале.
В текущем сезоне Дзюба выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор» на протяжении без малого трёх месяцев (с августа по ноябрь). За пять матчей во всех турнирах 34-летний футболист отличился лишь один раз. В то же время за полсезона в составе «Локомотива» нападающий провёл девять матчей в чемпионате России, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Недавно один из инсайдеров сообщал о вероятном продлении контракта Дзюбы с «Локомотивом».
- 22 мая 2023
-
17:55
-
17:55
-
17:55
-
17:50
-
17:45
-
17:44
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:31
-
17:29
-
17:15
-
17:14
-
17:05
-
16:55
-
16:55
-
16:52
-
16:37
-
16:35
-
16:22
-
16:15
-
16:09
-
16:04
-
16:00
-
15:51
-
15:49
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:20
-
15:18
-
15:16
-
15:09
-
14:53
-
14:50