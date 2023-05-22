В РФС прокомментировали новое решение ФИФА по приостановке контрактов легионеров

Российский футбольный союз путём переговоров с ФИФА добился отмены правила о возможности приостанавливать контракт в одностороннем порядке тем игрокам и тренерам, которые продолжают работать в России или в будущем подпишут новые контракты.
«Сегодняшнее решение ФИФА стало результатом переговоров между РФС и ФИФА. Фактически правило о возможности приостановки контракта теперь распространяется только на тех, кто ранее приостановил контракт и покинул Россию.
Футболисты и тренеры, которые остались играть и работать в России, а также те, кто в будущем, например, в летнее трансферное окно, подпишут контракт с российским клубом, не смогут приостановить соглашение в одностороннем порядке.
Мы продолжаем считать само решение о возможности односторонней приостановки контракта безосновательной и избыточной мерой. В то же время изменения, внесённые сегодня в регламент ФИФА по статусу и переходам, позволяют российским клубам быть более защищёнными и исключают возможность злоупотребления легионерами данным правилом», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
- 22 мая 2023
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