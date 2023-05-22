Жозе Моуринью поздравил Даниила Медведева с победой на «Мастерсе» в Риме

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью опубликовал в социальных сетях пост о посещении финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), чемпионом которого стал россиянин Даниил Медведев.

«Воскресный день прошёл отлично. Мои поздравления Даниилу Медведеву и пожелания отличного будущего Хольгеру Руне. Было приятно снова встретиться с Борисом Беккером и поделиться с ним некоторыми мыслями о коучинге.

Жозе Моуринью с Борисом Беккером Фото: из личного архива Жозе Моуринью

Также я не мог поверить, когда легенда Мартина Навратилова при встрече сказала мне: «Если бы я была футболистом, то хотела бы попасть в твою команду». Я даже не знал, что ты обо мне слышала! Большое спасибо Мартине за то, что я почувствовал себя особенным.

Жозе Моуринью с Мартиной Навратиловой Фото: из личного архива Жозе Моуринью

Наслаждайтесь жизнью, Борис и Мартина. Мы, фанаты тенниса, всегда будем любить вас», — написал Моуринью в своих социальных сетях.