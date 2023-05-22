Стали известны арбитры, которые обслужат финальные матчи в Лиге Европы и Лиге конференций

Стали известны имена арбитров, которые обслужат финальные матчи в Лиге Европы и Лиге конференций. Список назначений опубликовала пресс-служба УЕФА.
На решающий матч Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» назначена бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В текущем сезоне рефери работал в семи клубных матчах под эгидой УЕФА (шесть в Лиге чемпионов и один в Лиге Европы). Отметим, что англичанин обслуживал в том числе ответный матч 1/4 финала, в котором «Рома» обыграла «Фейеноорд».
Финальный матч Лига конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» обслужат арбитры из Испании во главе с Карлосом дель Серро Гранде. В текущем сезоне рефери поработал в восьми клубных матчах под эгидой УЕФА (шесть в Лиге чемпионов и по разу в Лиге Европы и Лиге конференций).
Матч «Севилья» — «Рома» состоится в 31 мая. Игра пройдёт на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште (Венгрия). Начало встречи — в 22:00 мск.
«Фиорентина» и «Вест Хэм» разыграют трофей в среду, 7 июня, на стадионе «Синобо Стэдиум» в Праге (Чехия). Начало матча — в 22:00 мск.
- 22 мая 2023
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