Александр Мостовой высказался о выходе «Рубина» в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возвращение казанского «Рубина» в Российскую Премьер-Лигу.

«Про «Рубин» говорили, что они вообще не должны были вылетать с такой командой и бюджетом. Команда была однозначным середняком лиги, но все помнят сложившуюся в клубе ситуацию.

Они опускались в таблице всё ниже, а никого не убирали — в итоге вылетели. Убрали с запозданием. Но там сумасшедший город, сумасшедший стадион, поэтому команда сделала то, что должна была сделать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За два тура до конца сезона Первой лиги «Рубин» занимает первое место в таблице и точно не опустится ниже второй строчки. Казанский клуб вернётся в элитный дивизион спустя всего один сезон.