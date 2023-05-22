Агент Лунёва высказался об уходе вратаря из «Байера»

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы российского вратаря Андрея Лунёва, прокомментировал информацию об уходе игрока из леверкузенского «Байера».

«Конечно, мы ожидали, что контракт с Андреем не будет продлён. Такие разговоры были ещё в прошлом году. Зимой клуб подписал нового вратаря, а Андрей весь год был с травмой. Другого исхода сложно было ожидать. Но даже если бы нам сделали предложение, а оно могло быть, то с нашей стороны вряд ли было бы желание остаться. Нужно играть и иметь игровую практику. Получилось так, как получилось. Стать бронзовым призёром Бундеслиги и поиграть с такими партнёрами — это колоссальный опыт.

Будущее? Понимания пока что нет. Сейчас главное — здоровье! Много разных разговоров ведётся: где-то слухи, а где-то фейки. В первую очередь мы отталкиваемся от состояния Андрея. Надеюсь, что в ближайшее время оно наладится, и мы начнём рассматривать разные варианты», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.