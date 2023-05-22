Андрей Лунёв покинет «Байер» по окончании сезона

Немецкий «Байер» в своём официальном «твиттере» объявил об уходе из клуба российского вратаря Андрея Лунёва по окончании сезона.

«Андрей Лунёв сегодня впервые вернулся к тренировкам с командой после травмы. Мы рады, что ты наконец-то снова в форме, и желаем тебе всего наилучшего в твоём спортивном и личном будущем», – говорится в сообщении клуба.

У голкипера этим летом заканчивается контракт с леверкузенским клубом. Руководство команды приняло решение не продлевать соглашение со своим вратарём.

Всего за клуб Бундеслиги российский вратарь провёл три матча за два года, пропустив из-за различных повреждений 248 дней.

Ранее один из футбольных агентов сообщал об интересе к Лунёву со стороны турецких команд.