Андрей Лунёв покинет «Байер» по окончании сезона
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Немецкий «Байер» в своём официальном «твиттере» объявил об уходе из клуба российского вратаря Андрея Лунёва по окончании сезона.
«Андрей Лунёв сегодня впервые вернулся к тренировкам с командой после травмы. Мы рады, что ты наконец-то снова в форме, и желаем тебе всего наилучшего в твоём спортивном и личном будущем», – говорится в сообщении клуба.
У голкипера этим летом заканчивается контракт с леверкузенским клубом. Руководство команды приняло решение не продлевать соглашение со своим вратарём.
Всего за клуб Бундеслиги российский вратарь провёл три матча за два года, пропустив из-за различных повреждений 248 дней.
Ранее один из футбольных агентов сообщал об интересе к Лунёву со стороны турецких команд.
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