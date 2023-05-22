Главный врач «Крыльев Советов» заявил, что Ломаеву удалось избежать серьёзной травмы
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Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов высказался о травме вратаря команды Ивана Ломаева, полученной в матче 28‑го тура РПЛ с «Уралом» (3:0). Голкипер столкнулся с нападающим соперника Алексеем Каштановым в верховой борьбе за мяч в первом тайме, не смог продолжить игру и был заменён.
«Ване Ломаеву удалось избежать серьёзной травмы. Он уже выписан из больницы и будет восстанавливаться в расположении клуба. У него ушиб и растяжение, ориентировочные сроки восстановления — 2-3 недели», — сказал Артамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиге 24-летний Ломаев принял участие в 22 матчах. Также голкипер сыграл в шести встречах Фонбет Кубка России.
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