Геннадий Орлов: Кассьерра улучшает игру «Зенита»? Для чего тогда его держать?

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Матео Кассьерра не соответствует уровню команды.
«Мы всё время подчёркивали, что Кассьерре не хватает качеств для того, чтобы считаться лидером в «Зените». В команду, пять раз подряд побеждающую в чемпионате, надо приглашать футболистов, которые ещё улучшают её игру. А он её улучшает? Значит, его приглашение необоснованно. И для чего тогда его держать, по большому счёту? Конечно, «Зениту» нужен новый форвард», — сказал Орлов в эфире программы «Такой футбол».
26-летний колумбийский нападающий присоединился к «Зениту» летом 2022 года, перейдя из «Сочи». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кассьерра принял участие в 25 матчах за клуб из Санкт-Петербурга, забил два гола и отдал пять голевых передач.
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