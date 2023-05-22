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Геннадий Орлов: Кассьерра улучшает игру «Зенита»? Для чего тогда его держать?

Геннадий Орлов: Кассьерра улучшает игру «Зенита»? Для чего тогда его держать?
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Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Матео Кассьерра не соответствует уровню команды.

«Мы всё время подчёркивали, что Кассьерре не хватает качеств для того, чтобы считаться лидером в «Зените». В команду, пять раз подряд побеждающую в чемпионате, надо приглашать футболистов, которые ещё улучшают её игру. А он её улучшает? Значит, его приглашение необоснованно. И для чего тогда его держать, по большому счёту? Конечно, «Зениту» нужен новый форвард», — сказал Орлов в эфире программы «Такой футбол».

26-летний колумбийский нападающий присоединился к «Зениту» летом 2022 года, перейдя из «Сочи». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кассьерра принял участие в 25 матчах за клуб из Санкт-Петербурга, забил два гола и отдал пять голевых передач.

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