Кордоба: Сперцян сможет заиграть в Европе, главное — убедить себя в этом

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о шансах одноклубника Эдуарда Сперцяна заиграть в ведущих европейских лигах.

«У Эдуарда отличное, высокое качество игры. Он хороший футболист, который сможет заиграть в Европе. Будущее Сперцяна полностью в его руках.

Какая лига ему подойдёт? Эдуард способен заиграть на любом уровне. Главное — убедить себя в этом. Тогда Сперцян сможет заиграть в Ла Лиге, в Бундеслиге — в любом чемпионате, в котором он только захочет себя проявить», — приводит слова Кордобы Sport24.

В текущем сезоне 22-летний Сперцян принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги в составе «Краснодара», забил в них десять голов и стал автором 11 результативных передач. Также полузащитник сыграл в 12 матчах текущего розыгрыша Фонбет Кубка России, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу.