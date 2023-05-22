Хави назвал замену Бускетса главной задачей «Барселоны» на трансферном рынке

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что поиск замены Серхио Бускетса, который покидает команду, станет приоритетной задачей клуба на трансферном рынке в ближайшее окно.

«Наша главная задача на трансферном рынке? Бускетс уходит, и нам нужен опорный полузащитник высокого уровня. Важный футболист покидает нас, мы должны заменить его. Чем больше мы укрепимся, тем более конкурентоспособными будем.

Спортивный директор «Реала Сосьедад» был зол на меня, потому что я говорил о Субименди — но это вы спрашивали меня о нём. Не хочу дестабилизировать ситуацию в других командах.

Киммих? На мой взгляд, он эффектен, один из лучших на своей позиции», — приводит слова Хави 90min.

Напомним, ранее Бускетс объявил об уходе из «Барселоны» по окончании текущего сезона.

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