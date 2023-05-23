У Моуринью впервые в карьере серия из шести матчей без побед в лиге

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Рома» дома сыграла вничью с «Салернитаной» (0:0). Таким образом, у главного тренера римлян Жозе Моуринью впервые в карьере образовалась серия из шести матчей без побед в лиге.
Безвыигрышная серия «Ромы» в чемпионате Италии достигла шести матчей
Фото: soccerway.com
Последний раз подопечные Жозе Моуринью добывали победу в чемпионате Италии больше месяца назад. В воскресенье, 16 апреля, команда дома разгромила «Удинезе» со счётом 3:0 благодаря голам Эдоардо Бове, Лоренцо Пеллегрини и Тэмми Абрахама.
«Рома» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 60 очков после 36 матчей. За два тура до конца чемпионата подопечные Жозе Моуринью отстают от «Милана», идущего пятым, на четыре очка.
Напомним, римляне вышли в финал Лиги Европы, в котором поборются за трофей с «Севильей». Матч состоится в среду, 31 мая, на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште (Венгрия). Начало игры в 22:00 мск.
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