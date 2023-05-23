UOL: Винисиус может пригрозить уходом из «Реала» из-за расистских оскорблений

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может пригрозить уходом из команды, если оскорбления в его адрес не прекратятся.
По информации UOL, бразилец намерен высказаться в интервью. Он хочет положить конец этой ситуации и может даже пригрозить уходом из «Реала».
Ранее во время матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) Винисиус подвергся расистским оскорблениям. Добавим, что по ходу матча Винисиус был удалён с поля. Бразилец принял прямое участие в потасовке с футболистами «Валенсии» в компенсированное ко второму тайму время. Это удаление прямой красной карточкой стало первым в карьере для форварда.
В сезоне-2022/2023 бразильский нападающий «Реала» Винисиус забил 10 мячей и сделал девять результативных пасов в рамках Ла Лиги. В Лиге чемпионов у бразильца семь голов и пять голевых передач в 11 матчах.
Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года.
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