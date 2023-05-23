Моуринью прокомментировал снятие с «Ювентуса» 10 очков в турнирной таблице Серии A

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал снятие с «Ювентуса» 10 очков в турнирной таблице чемпионата Италии.
«Мне жаль всех, начиная с Аллегри. Узнать об этом за два тура до конца – это какая-то шутка. Если бы мне сообщили об этом решении перед матчами с «Монцей» или «Болоньей», то подход был бы иным.
Мне жаль Аллегри и игроков. Искажён ли этот сезон? Я думаю да, но я больше не хочу говорить об этом. Мне жаль профессионалов, которые работают так же, как я, потому что они расплачиваются за ошибки, допущенные директорами и, возможно, клубом», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Италии лишил туринский «Ювентус» 10 очков в таблице итальянской Серии А за махинации с финансовыми отчётностями.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения
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