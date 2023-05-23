Хави отреагировал на слова Винисиуса о том, что Ла Лига принадлежит расистам

Главный тренер «Барселоны» Хави не согласился со словами нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора о том, что чемпионат Испании принадлежит расистам.

«Я не думаю, что дошло до того, чтобы сказать, что Испания является расистской или что Ла Лига является расистской, но есть акты расизма, и их нужно осуждать. Если мы находимся в среде, где нас оскорбляют и говорят вам обо всем, трудно быть примером и не дать отпор», — приводит слова Хави Relevo.

Напомним, Винисиус столкнулся с расизмом во время матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 32 матча в чемпионате Испании, в которых забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.