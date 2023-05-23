Агент Оздоева представил документальные доказательства переговоров футболиста с «Лиллем»

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева отреагировал на высказывания президента «Лилля» о том, что переговоры между игроком и клубом – это ложь.

«Когда наступило 24 февраля, поступил от них звонок. Они сообщили, что не прилетят на игру. Джереми говорит, мол, у нас было экстренное совещание, мы понимаем, что нам это тяжело будет сделать, но давайте подождём недельку, посмотрим, что будет. Они не хотели оставлять эту затею сразу. Дней через семь-десять они перезвонили и сказали, что есть риск, что Оздоев просто не получит рабочую визу.

Разве возможно, что президент клуба не знал о происходящем? Теоретически, нет. Но, может быть, у него там какие-то мощнейшие полномочия. Но если подумать, конечно, президент должен был так сказать. Эта ситуация уже была, прошло практически полтора года, это неактуально. Зачем ему в эти дебри лезть? Лучше один раз сказать, мол, ничего я не знаю. Таким образом он себя застраховывает от дальнейших расспросов, почему, для чего. По моему мнению, Это самый профессиональный ответ в данном случае.

Но при этом они это подают это с позиции, что Магомед лжец? Если бы они заявили, почему трансфер не состоялся, возможно, это их тоже не украсило бы», – приводит слова агента Оздоева Metaratings.

Фото: Metaratings

Фото: Metaratings