Агент Оздоева представил документальные доказательства переговоров футболиста с «Лиллем»

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева отреагировал на высказывания президента «Лилля» о том, что переговоры между игроком и клубом – это ложь.
«Когда наступило 24 февраля, поступил от них звонок. Они сообщили, что не прилетят на игру. Джереми говорит, мол, у нас было экстренное совещание, мы понимаем, что нам это тяжело будет сделать, но давайте подождём недельку, посмотрим, что будет. Они не хотели оставлять эту затею сразу. Дней через семь-десять они перезвонили и сказали, что есть риск, что Оздоев просто не получит рабочую визу.
Разве возможно, что президент клуба не знал о происходящем? Теоретически, нет. Но, может быть, у него там какие-то мощнейшие полномочия. Но если подумать, конечно, президент должен был так сказать. Эта ситуация уже была, прошло практически полтора года, это неактуально. Зачем ему в эти дебри лезть? Лучше один раз сказать, мол, ничего я не знаю. Таким образом он себя застраховывает от дальнейших расспросов, почему, для чего. По моему мнению, Это самый профессиональный ответ в данном случае.
Но при этом они это подают это с позиции, что Магомед лжец? Если бы они заявили, почему трансфер не состоялся, возможно, это их тоже не украсило бы», – приводит слова агента Оздоева Metaratings.
Фото: Metaratings
Фото: Metaratings
- 23 мая 2023
-
05:57
-
05:44
-
05:43
-
05:37
-
04:57
-
04:47
-
04:37
-
04:20
-
04:16
-
04:06
-
04:00
-
03:56
-
03:48
-
03:39
-
03:14
-
03:03
-
02:53
-
02:40
-
02:28
-
02:20
-
02:10
-
01:58
-
01:39
-
01:30
-
01:15
-
01:02
-
01:01
-
00:53
-
00:49
-
00:46
-
00:40
-
00:31
-
00:30
-
00:29
-
00:22