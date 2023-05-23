Корнеев — Соболеву: нужно быть умнее и сдержаннее

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о стычке форварда «Спартака» Александра Соболева и защитника «армейцев» Виллиана Роши в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги. Игра завершились со счётом 2:1 в пользу «красно-белых».

«Соболев жёстко подставил команду своим поведением и этим неподобающим жестом. Причём этому моменту, ровно перед красной карточкой, предшествовали несколько других, где те же участники Соболев и Роша разогревали друг друга эмоционально. Нужно быть мудрее и сдержаннее!

Роша не заслужил красной карточки, так как он попытался объяснить момент судье жестами, так как не говорит по-русски. Не понимаю, как судьи в этом не разобрались. Странное решение.

Пенальти в конце матча? Если защитник ЦСКА коснулся ноги игрока «Спартака», то это пенальти», – приводит слова Корнеева Metaratings.