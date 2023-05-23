«Барселона» назвала обращение своих игроков к россиянам «невинным поступком»

Представители каталонской «Барселоны» назвали видеообращение своих футболистов к российским болельщикам невинным поступком.
Издание Sport.es обратилось в «Барселону», чтобы получить комментарии по поводу сложившейся ситуации. Представители сине-гранатовых объяснили, как появилось обращение игроков к россиянам, а также несколько раз подчеркнули, что это «невинный поступок».
Напомним, футболисты «Барселоны» Алекс Бальде и Серхи Роберто записали совместное видео, в котором поблагодарили российских болельщиков за поддержку. Позже спортсмены подверглись критике со стороны украинских клубов за это видеообращение к россиянам на фоне политической ситуации.
Ранее «Барселона» в матче с «Эспаньолом» (4:2) оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Клуб выиграл испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю их историю. Больше титулов только у «Реала» – 35.
- 23 мая 2023
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