Сенников: отказ Камеруна от матча со сборной России никак не ударит по имиджу нашей страны

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что отказ сборной Камеруна проводить товарищеский матч с национальной командой России не скажется плохо на имидже Российской Федерации.

«Отказ Камеруна от участия в товарищеском матче со сборной России вообще никак не ударит по имиджу нашей страны. Если правительство Камеруна не захотело, то почему они должны играть? Это товарищеский матч, поэтому можно найти и другого соперника.

Конечно, товарищеские матчи нужны для поддержания формы, поэтому нужно искать согласие сторон. Мы же проводили матчи с Таджикистаном, Ираком, Ираном и другими. Но турниры были бы интереснее. Лучше играть, когда есть цель – это стимулирует.

Например, участвовать в товарищеских турнирах, в которых есть призовые места. Турнир в Азии был бы интересен, но от участия в нём отказались», – сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.