Мостовой: жалко, что матч сборной России с Камеруном не состоится. Но решение не удивляет

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию, что правительство Камеруна запретило национальной команде играть со сборной России. Ранее планировалось, что Россия и Камерун встретятся 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

«Не удивляет решение правительства Камеруна запретить сборной играть с Россией исходя из нынешней обстановки. Конечно, жалко, что матч не состоится. Всё-таки Камерун участник чемпионата мира и у них хорошая команда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Национальная команда Камеруна принимала участие на чемпионате мира — 2022. Африканцы заняли третье место в группе G, где соперниками были команды Бразилии, Швейцарии и Сербии.