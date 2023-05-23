Мостовой: жалко, что матч сборной России с Камеруном не состоится. Но решение не удивляет
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Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию, что правительство Камеруна запретило национальной команде играть со сборной России. Ранее планировалось, что Россия и Камерун встретятся 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.
«Не удивляет решение правительства Камеруна запретить сборной играть с Россией исходя из нынешней обстановки. Конечно, жалко, что матч не состоится. Всё-таки Камерун участник чемпионата мира и у них хорошая команда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Национальная команда Камеруна принимала участие на чемпионате мира — 2022. Африканцы заняли третье место в группе G, где соперниками были команды Бразилии, Швейцарии и Сербии.
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