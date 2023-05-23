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Гладилин: знаю, что снимать фильм о Черенкове будут серьёзные люди. Хотят сделать хорошо

Гладилин: знаю, что снимать фильм о Черенкове будут серьёзные люди. Хотят сделать хорошо
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Бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказал своё мнение насчёт старта съёмок художественного фильма о легендарном футболисте красно-белых Фёдоре Черенкове.

«Снять фильм о Черенкове — это хорошая идея. Фёдор — настоящий спартаковец: прошёл путь от детской спортивной школы до тренера в команде. Футболист, отдавший всю карьеру одному клубу, а ещё провёл за него больше всех матчей.

Фильм будет о том, насколько надо быть преданным футболу. Это пример для молодёжи, как надо любить свой вид спорта и свою страну. Знаю, что снимать фильм о Черенкове будут серьёзные люди. Хотят сделать хорошо.

У нас много достойных спортсменов: в каждом виде спорта есть выдающиеся чемпионы, которые имеют блестящую карьеру. Можно составить очень большой список.

Только нужны люди, которые взялись бы за съёмки. Сняли фильмы о Харламове, Стрельцове — теперь идут дальше. Это хорошее дело», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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