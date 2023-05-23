Глава «Локо» Нагорных: продление контракта со Смольниковым — не приоритетная тема в клубе
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о продлении контракта с правым защитником железнодорожников Игорем Смольниковым.
«Я очень благодарен Игорю, потому что зимой нам было крайне сложно, и его помощь, опыт, профессионализм в тот период для клуба была неоценима! Громадная ему благодарность за то, что он сделал для нас. Хочу ли я, чтобы Смольников остался? Я не буду ни по одному игроку, у которого кончается контракт, давать оценку, потому что это не моя компетенция.
Ведутся ли переговоры о продлении контракта со Смольниковым? Я сейчас не готов ответить. Наверно, потому это не самая приоритетная тема для клуба», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».
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