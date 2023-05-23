Квеквескири: вся Россия говорит о фанатах «Факела». В Воронеже безумно любят футбол

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о болельщиках на матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«С «Локомотивом» в Москве, как и на всех выездах, казалось, что «Факел» играет дома. Нереальные ощущения. Вся Россия говорит о фанатах «Факела». Люди в Воронеже безумно любят футбол: для нас счастье выходить и играть за них», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. Победу железнодорожникам принёс полузащитник Антон Миранчук. Он точно пробил в угол ворот Ильи Свинова с линии штрафной на 87-й минуте. Ассистентом выступил Вадим Раков.

«Факел» находится на 13-м месте в чемпионате России.