«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: стартовые составы команд на матч 36-го тура Ла Лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал Сосьедад» и «Альмерия» назвали стартовые составы на матч 36-го тура испанской Ла Лиги. Команды сыграют на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Пачеко, Муньос, Субименди, Мерино, Сильва, Кубо, Оярсабаль, Фернандес.

«Альмерия»: Мартинес, Эли, Бабич, Акьем, Посо, Кошта, Сезар, Пучмаль, Портильо, Суарес, Лазаро.

«Реал Сосьедад» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона чемпионата Испании, набрав 65 очков в 35 матчах. «Альмерия» располагается на 14-й строчке, заработав 39 очков по итогам 35 встреч.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.