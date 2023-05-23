«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: стартовые составы команд на матч 36-го тура Ла Лиги

«Реал Сосьедад» и «Альмерия» назвали стартовые составы на матч 36-го тура испанской Ла Лиги. Команды сыграют на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы команд:
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Пачеко, Муньос, Субименди, Мерино, Сильва, Кубо, Оярсабаль, Фернандес.
«Альмерия»: Мартинес, Эли, Бабич, Акьем, Посо, Кошта, Сезар, Пучмаль, Портильо, Суарес, Лазаро.
«Реал Сосьедад» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона чемпионата Испании, набрав 65 очков в 35 матчах. «Альмерия» располагается на 14-й строчке, заработав 39 очков по итогам 35 встреч.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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