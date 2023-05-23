Мостовой — об обучении на тренера: кто-то может не играть 25 лет, и за него заплатят
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об оплате обучения на тренера.
«Это обычная процедура, я не исключение. Если хочешь учиться, то нужно платить. Другое дело в том, что кто-то может не играть 25 лет на высоком уровне и за него заплатят. Я же буду сам платить. Всё просто», — сказал Мостовой в интервью «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что стоимость обучения на тренерскую лицензию составляет 350 тысяч рублей. Мостовой будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов», которое проводит Академия РФС. В число студентов также вошли Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко, Игорь Денисов и Александр Самедов.
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