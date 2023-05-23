Мостовому предстоит заплатить за обучение на тренера 350 тысяч рублей

Бывшему российскому футболисту Александру Мостовому предстоит заплатить за обучение на тренерскую лицензию 350 тысяч рублей. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Мостовой будет проходить курс на обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». Обучение проводит Академия РФС. Список из 13 соискателей направлен на утверждение в УЕФА. Одним из ключевых критериев для поступления являются карьерные достижения футболиста — 300 матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную команду. Кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру на момент поступления.
В число студентов также вошли Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко, Игорь Денисов и Александр Самедов.
- 23 мая 2023
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