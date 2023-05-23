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Мостовому предстоит заплатить за обучение на тренера 350 тысяч рублей

Мостовому предстоит заплатить за обучение на тренера 350 тысяч рублей
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Бывшему российскому футболисту Александру Мостовому предстоит заплатить за обучение на тренерскую лицензию 350 тысяч рублей. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Мостовой будет проходить курс на обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». Обучение проводит Академия РФС. Список из 13 соискателей направлен на утверждение в УЕФА. Одним из ключевых критериев для поступления являются карьерные достижения футболиста — 300 матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную команду. Кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру на момент поступления.

В число студентов также вошли Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко, Игорь Денисов и Александр Самедов.

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