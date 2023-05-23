Спортдиректор «Балтики» ответил на вопрос, насколько обновится состав команды в РПЛ

Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов рассказал, насколько сильно обновится состав команды в Российской Премьер-Лиге.

«Мы будем собирать состав, исходя из наших возможностей. Для нас главное, чтобы своим футболистам мы платили вовремя и была финансовая дисциплина — за это большая благодарность нашим руководителям. Они всегда нас обеспечивали всем. За всё время, что мы здесь работаем – никаких задержек по зарплате. Сейчас вообще ситуация меняется – в ФНЛ даже появились длинные контракты, хотя никогда такого не было.

У нас зимой были предложения на игроков: думаю, и летом будут. Нам сейчас звонят, спрашивают. Интерес не ограничивается одним Мусаевым. Но у нас есть умные молодые футболисты. Они нам доверяют, прислушиваются. Мы разговаривали с тем же Тамерланом (Мусаевым. — Прим. «Чемпионата»). Нам кажется, что заявить о себе в РПЛ проще в знакомой атмосфере. Мы не хотели бы сейчас потерять тех людей, на которых делали ставку в этом сезоне. Считаем, что их потолок высок. Вообще не знаю, есть ли у них потолок.

Скорее всего, мы сохраним большую часть состава. Может, процентов 20–30 поменяем. У нас нетипичная ситуация для ФНЛ. Обычно здесь средний возраст 28–30 лет. У нас 25. А есть ещё Младен Кашчелан, которому 40. Его возраст влияет на статистику», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.