Ривалдо: я тоже подвергался расистским оскорблениям, Винисиус не должен покидать «Реал»

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо поддержал форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, который столкнулся с проявлением расизма во время матча 35-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (0:1).

«Я тоже сталкивался с оскорблениями. Иногда это происходило, когда я собирался подать угловой, иногда на выходе из автобуса. Каждый реагирует по-своему. Я не смотрел, делал вид, что это говорят не мне. Может быть, поэтому люди думали, что меня это никак не касается. Но со мной это не происходило в таких количествах, как с Винисиусом.

Он не должен из-за этого покидать «Реал». Он должен продолжать выступать на высоком уровне. Может быть, проведение матчей без болельщиков поможет сократить масштаб того, что происходит. В мире много плохих людей», – приводит слова Ривалдо UOL.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.