Ривалдо: я тоже подвергался расистским оскорблениям, Винисиус не должен покидать «Реал»

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо поддержал форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, который столкнулся с проявлением расизма во время матча 35-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (0:1).
«Я тоже сталкивался с оскорблениями. Иногда это происходило, когда я собирался подать угловой, иногда на выходе из автобуса. Каждый реагирует по-своему. Я не смотрел, делал вид, что это говорят не мне. Может быть, поэтому люди думали, что меня это никак не касается. Но со мной это не происходило в таких количествах, как с Винисиусом.
Он не должен из-за этого покидать «Реал». Он должен продолжать выступать на высоком уровне. Может быть, проведение матчей без болельщиков поможет сократить масштаб того, что происходит. В мире много плохих людей», – приводит слова Ривалдо UOL.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 23 мая 2023
-
22:56
-
22:55
-
22:55
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:30
-
22:16
-
22:13
-
22:10
-
22:02
-
21:50
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:30
-
21:16
-
21:10
-
21:05
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:41
-
20:37
-
20:35
-
20:30
-
20:26
-
20:18
-
20:12
-
20:10
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:50
-
19:41