«Я бы все 10 матчей влепил». Радимов — о возможной дисквалификации Соболева

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о возможной дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева после удаления в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Главная футбольная тема последних дней — Соболев и его «жест Майкла Джексона» в дерби! Конечно, некоторые формулировки в адрес игрока жёсткие, но само отношение совершенно заслуженное!

Нужно понимать простые, даже банальные вещи. В иные времена за такое поведение Соболев мог бы столкнуться с тем, что за ним бы устроили настоящую охоту. Да, сейчас с эпоху VAR и соцсетей такое невозможно, но это суровая реальность. Помните первое московское дерби после знаменитого столкновения Веллитона и Игоря Акинфеева? Братья Березуцкие до матча едва ли не открыто обещали отомстить, и чем всё закончилось? Бразилец тот матч закончил с переломом ключицы, братья слово сдержали. Жестоко, но это так.

Во-вторых, нынешний статус главного нападающего «Спартака» и игрока сборной для Соболева объясняется только падающим уровнем чемпионата, в иное время он бы не выиграл конкуренцию у Бесчастных, Колыванова, Симутенкова, Кирьякова, Радченко и других. Да и сейчас, что у него в активе? Голы Мальте и Киргизии за сборную? Не слишком ли рано у парня голова от успеха закружилась, чтобы так себя вести? Или в YouTube на выходки Златана насмотрелся? Но тогда надо соответствовать уровнем игры!

Третье, уже можно сбиться со счёта, какой это репутационный скандал для Соболева. Вы знаете, мне кажется, что он уже не настолько молод и не первый раз чудит, чтобы надеяться на исправление. Нет, вероятнее всего, Соболев просто не обладает навыком контроля своих эмоций, из-за которых рождаются нелепые слова в интервью, а иногда и глупейшие поступки на поле, которые вредят прежде всего команде. И не нужно быть наивными, зная эмоциональную неустойчивость Соболева, соперники и дальше на поле будут провоцировать, тем самым пытаясь вывести его из себя. Всё, это теперь до конца карьеры будет всегда с ним.

Говорят, Соболеву грозит от двух до четырёх матчей дисквалификации. Будь моя воля, я бы все 10 влепил! Хотя, уверен, КДК окажется добрее, чем я.

Единственный человек, кто во всей этой истории вызывает уважение — супруга Александра, которая публично поддержала мужа, несмотря ни на что! Вот кто молодец», — написал Радимов в своём телеграм-канале.