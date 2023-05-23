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Каземиро — о матче с «Челси»: мы ещё не достигли цели и не можем расслабляться

Каземиро — о матче с «Челси»: мы ещё не достигли цели и не можем расслабляться
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился ожиданиями от перенесённого матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».

«Это правда, что мы ещё не достигли цели. Нам всё ещё нужно одно очко (для квалификации в Лигу чемпионов. — Прим. «Чемпионата»). Мы не можем даже думать о ничьей в следующей игре, нам нужно выходить на поле, чтобы завоевать три очка в следующей игре. Мы не можем расслабляться.

Мы знаем, что дела «Челси» идут неважно, но это огромный клуб, который выиграл Лигу чемпионов всего несколько лет назад. Это будет действительно сложная игра. Мы собираемся играть на нашем стадионе с нашими болельщиками. Теперь мы знаем, что действительно близки к нашей цели — квалифицироваться в Лигу чемпионов», — приводит слова Каземиро 90min.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» пройдёт в четверг, 25 мая, в Манчестере. Начало — в 22:00 мск.

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