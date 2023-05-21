Тен Хаг — о Каземиро: он продолжает удивлять, нам не хватало именно такого игрока

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил вклад полузащитника Каземиро в победу над «Борнмутом» (1:0) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Бразилец забил победный гол красивым ударом.
«Он продолжает нас удивлять. Он великолепный футболист, мы знаем его как очень хорошего организатора игры, который правильно выбирает позицию, перехватывает много мячей и выигрывает дуэли. Он боец, который делает команду единой. Но также мы видим, что он владеет пасом, может создавать и завершать моменты. Просто отличный футболист.
Мы увидели отличный гол, думаю, пас Кристиана Эриксена был великолепен и завершение было блестящим.
Превзошёл ли Каземиро мои ожидания? Безусловно. Одна из вещей, которая выявилась в результате анализа состава, это то, что нам не хватало игрока в центре поля. Нам нужен был организатор, и мы искали его – это было нелегко, потому что немногие игроки такого профиля соответствуют стандартам «Манчестер Юнайтед», и поэтому мы рады, что нашли его.
Его вклад огромен, и я понимаю, что нам не хватало его в восьми или девяти матчах из-за дисквалификаций. Я думаю, что, когда мы играли с ним в полузащите, баланс был хорош. Мы одержали много побед с ним на поле», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.
- 21 мая 2023
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