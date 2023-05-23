«Аль-Наср» победил «Аль-Шабаб», отыгравшись с 0:2. Роналду забил решающий гол
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Завершился матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» принимал «Аль-Шабаб». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
На 24-й минуте Кристиан Гуанка вывел «Аль-Шабаб» вперёд, реализовав 11-метровый удар. На 40-й минуте Гуанка оформил дубль, но до конца первого тайма «Аль-Наср» успел отыграть один мяч усилиями Андерсона Талиски. На 51-й минуте Абдулрахман Гареб сравнял счёт, а спустя семь минут Криштиану Роналду вывел «Аль-Наср» вперёд, установив окончательный счёт.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 63 очка в 28 матчах. «Аль-Шабаб» находится на третьем месте с 53 очками. Лидирует «Аль-Иттихад» с 66 баллами.
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