Лопетеги хочет получить от «Вулверхэмптона» гарантии усиления состава
Поделиться
Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги намерен провести переговоры с руководством клуба по поводу усиления состава в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.
По информации источника, испанский специалист хочет получить гарантии укрепления состава в ближайшее трансферное окно. Лопетеги обеспокоен тем, что для соблюдения правил финансового фэйр-плей клуб должен продать некоторых игроков. На фоне неопределённости трансферной политики растёт и неопределённость будущего главного тренера.
Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» в ноябре 2022 года, приняв команду на 19-м месте в таблице, и досрочно обеспечил сохранение прописки в высшем английском дивизионе. Действующий контракт 56-летнего испанца с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Комментарии
- 24 мая 2023
-
00:30
-
00:19
-
00:13
-
00:00
- 23 мая 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:43
-
23:36
-
23:34
-
23:32
-
23:23
-
23:03
-
22:56
-
22:55
-
22:55
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:30
-
22:16
-
22:13
-
22:10
-
22:02
-
21:50
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:30
-
21:16
-
21:10
-
21:05
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:41
Партнерский контент