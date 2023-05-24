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Лопетеги хочет получить от «Вулверхэмптона» гарантии усиления состава

Лопетеги хочет получить от «Вулверхэмптона» гарантии усиления состава
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги намерен провести переговоры с руководством клуба по поводу усиления состава в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

По информации источника, испанский специалист хочет получить гарантии укрепления состава в ближайшее трансферное окно. Лопетеги обеспокоен тем, что для соблюдения правил финансового фэйр-плей клуб должен продать некоторых игроков. На фоне неопределённости трансферной политики растёт и неопределённость будущего главного тренера.

Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» в ноябре 2022 года, приняв команду на 19-м месте в таблице, и досрочно обеспечил сохранение прописки в высшем английском дивизионе. Действующий контракт 56-летнего испанца с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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