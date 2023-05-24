Узбекистан вырвал ничью в матче с Новой Зеландией, США разгромили Фиджи на ЧМ до 20 лет

В Аргентине продолжается чемпионат мира среди сборных игроков моложе 20 лет.

В матче 2-го тура группы А Узбекистан сыграл вничью с Новой Зеландией — 2:2. На 23-й минуте Бен Уоллес вывел новозеландцев вперёд. В концовке первого тайма Джей Хердман удвоил преимущество команды. На 51-й минуте Аббосбек Файзуллаев отыграл один мяч, а в компенсированное время Шерзод Эсанов принёс сборной Узбекистана ничью.

В матче группы В США встречались с Фиджи. Встреча завершилась разгромной победой американцев со счётом 3:0. Первый тайм прошёл без голов, а во второй половине встречи голами в составе США отметились Диего Луна, Кейд Кауэлл и Кейлеб Уайли.

В 00:00 мск начались матчи Эквадор — Словакия и Аргентина — Гватемала.