Узбекистан вырвал ничью в матче с Новой Зеландией, США разгромили Фиджи на ЧМ до 20 лет
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В Аргентине продолжается чемпионат мира среди сборных игроков моложе 20 лет.
В матче 2-го тура группы А Узбекистан сыграл вничью с Новой Зеландией — 2:2. На 23-й минуте Бен Уоллес вывел новозеландцев вперёд. В концовке первого тайма Джей Хердман удвоил преимущество команды. На 51-й минуте Аббосбек Файзуллаев отыграл один мяч, а в компенсированное время Шерзод Эсанов принёс сборной Узбекистана ничью.
U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа A. 2-й тур
23 мая 2023, вторник. 21:00 МСК
Узбекистан U20
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия U20
0:1 Уоллес – 23' 0:2 Хердман – 41' 1:2 Файзуллаев – 51' 2:2 Эсанов – 90+3'
В матче группы В США встречались с Фиджи. Встреча завершилась разгромной победой американцев со счётом 3:0. Первый тайм прошёл без голов, а во второй половине встречи голами в составе США отметились Диего Луна, Кейд Кауэлл и Кейлеб Уайли.
U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа B. 2-й тур
23 мая 2023, вторник. 21:00 МСК
США U20
Окончен
3 : 0
Фиджи U20
1:0 Луна – 66' 2:0 Кауэлл – 88' 3:0 Уайли – 90+9'
В 00:00 мск начались матчи Эквадор — Словакия и Аргентина — Гватемала.
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