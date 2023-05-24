Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Узбекистан вырвал ничью в матче с Новой Зеландией, США разгромили Фиджи на ЧМ до 20 лет

Узбекистан вырвал ничью в матче с Новой Зеландией, США разгромили Фиджи на ЧМ до 20 лет
Комментарии

В Аргентине продолжается чемпионат мира среди сборных игроков моложе 20 лет.

В матче 2-го тура группы А Узбекистан сыграл вничью с Новой Зеландией — 2:2. На 23-й минуте Бен Уоллес вывел новозеландцев вперёд. В концовке первого тайма Джей Хердман удвоил преимущество команды. На 51-й минуте Аббосбек Файзуллаев отыграл один мяч, а в компенсированное время Шерзод Эсанов принёс сборной Узбекистана ничью.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа A. 2-й тур
23 мая 2023, вторник. 21:00 МСК
Узбекистан U20
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия U20
0:1 Уоллес – 23'   0:2 Хердман – 41'   1:2 Файзуллаев – 51'   2:2 Эсанов – 90+3'

В матче группы В США встречались с Фиджи. Встреча завершилась разгромной победой американцев со счётом 3:0. Первый тайм прошёл без голов, а во второй половине встречи голами в составе США отметились Диего Луна, Кейд Кауэлл и Кейлеб Уайли.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа B. 2-й тур
23 мая 2023, вторник. 21:00 МСК
США U20
Окончен
3 : 0
Фиджи U20
1:0 Луна – 66'   2:0 Кауэлл – 88'   3:0 Уайли – 90+9'

В 00:00 мск начались матчи Эквадор — Словакия и Аргентина — Гватемала.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023