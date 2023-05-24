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Спаллетти сообщил игрокам «Наполи» об уходе из команды накануне матча с «Интером»

Спаллетти сообщил игрокам «Наполи» об уходе из команды накануне матча с «Интером»
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти покинет команду по окончании сезона.

Как сообщает Il Matino, главный тренер неаполитанцев сообщил о своем решении президенту клуба Аурелио Де Лаурентису две недели назад. А игроков команды Спаллетти проинформировал перед матчем с «Интером» в 36-м туре Серии А (3:1).

Ранее появлялась информация, что у 64-летнего итальянского специалиста испортились отношения с владельцем клуба. Ранее контракт со Спаллетти автоматически был продлён до 2024 года, но Де Лаурентис хотел предложить тренеру более длительное соглашение, однако Лучано настроен на уход из клуба.

В этом сезоне «Наполи» под руководством Лучано впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

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