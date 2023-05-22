«Наполи» едва стал чемпионом, но уже разваливается. Уйти может не только Спаллетти

«Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года, но не успели болельщики неаполитанского клуба порадоваться и отпраздновать титул, как на них сваливаются неприятные новости – одна хуже другой. Есть вероятность, что в следующем сезоне «золотая» команда развалится. И тогда падение «партенопейцев» может оказаться ещё более крутым, чем взлёт.

Прежде всего, под вопросом будущее в «Наполи» главного строителя команды – Лучано Спаллетти. Как сообщили СМИ, у 64-летнего тренера конфликт с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом. По информации Corriere dello Sport, отношения Спаллетти с боссом окончательно испортились.

На днях Де Лаурентис дал комментарий, который скорее подтверждает слухи о его конфликте со Спаллетти, нежели развеивает их.

«Конечно же, будет лучше, если он останется. Но свобода – это несравненное и бесценное благо, я не могу никому подрезать крылья, так же как никто не должен подрезать крылья мне. Главное – быть благодарным. И тому, кто дал, и тому, кто получил», – сказал владелец «Наполи».

Ранее стало известно, что руководство «Наполи» воспользовалось пунктом об автоматическом продлении контракта Спаллетти до лета 2024 года. Причём самого Лучано об этом якобы даже не предупреждали. Спаллетти, как утверждают в Италии, просит увеличения зарплаты с € 2,8 млн до € 4,5 млн. По данным La Repubblica, Де Лаурентис провёл встречу с тренером и предложил ему договор до лета 2025-го с меньшим увеличением зарплаты – до € 3,5 млн. Лучано это не устроило, он отказался.

После матча с «Интером» с жёстким заявлением выступил и сам Лучано: «Решение принято. Каждый день не передумаешь. Ситуация назревала давно. Когда ты работаешь с утра до ночи, некоторые дела имеют свойство созревать в твоей голове. Если вы не уверены, что можете отдать всё, что заслуживают эти люди, то правильно подумать. Вы всё обдумываете, делаете вывод и придерживаетесь его. Это не то, что появляется из ниоткуда».

Аурелио Де Лаурентис и Лучано Спаллетти Фото: SSC NAPOLI/Getty Images

Разрыв Спаллетти с «Наполи» наверняка не пойдёт на пользу ни самому тренеру, ни клубу. «Партенопейцы» до прихода этого тренера не брали скудетто 33 года, однако и Лучано за 30 лет карьеры выигрывал чемпионство только с «Зенитом» в России. Спаллетти и Неаполь идеально подошли друг другу, и не факт, что друг без друга они будут счастливы.

La Gazzetta dello Sport уже узнала имена потенциальных сменщиков Спаллетти. Де Лаурентис рассматривает вариант с возвращением в клуб Рафы Бенитеса, который выигрывал с «Наполи» Кубок Италии и Суперкубок страны. Другие кандидатуры: экс-тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты», Винченцо Итальяно из «Фиорентины» и даже проваливающийся в «ПСЖ» Кристоф Галтье. Писали также про Роберто Де Дзерби из «Брайтона». Впрочем, трудно представить, как Де Лаурентис сработается с Конте, который постоянно требует трансферов. Это выбор на один сезон, наверное.

Тем временем продолжают появляться сообщения о возможном уходе лидеров «Наполи» в летнее трансферное окно 2023-го. Кажется, трансфер центрального защитника Ким Мин Джэ – фактически решённый вопрос. Согласно II Mattino, сделка по переходу корейца в «Манчестер Юнайтед» почти завершена, более того, ему уже готовят дом в Англии. Впрочем, в гонке за Ким Мин Джэ остаются «ПСЖ» и «Ливерпуль». В контракте центрбека прописаны отступные в размере € 45 млн, а «МЮ» готов заплатить «Наполи» на € 15 млн больше, чтобы кореец точно переехал на «Олд Траффорд».

Но, конечно, главная трансферная цель для всех топ-клубов Европы в «Наполи» – это Виктор Осимхен. Самый дорогой игрок новых чемпионов Италии, которого Transfermarkt оценивает в € 100 млн. Де Лаурентис же оценивает 24-летнего нигерийца, забившего в нынешнем сезоне 28 мячей, ещё выше. Говорят, владелец неаполитанского клуба запросил у потенциальных покупателей € 150 млн. При этом лидирует в борьбе за Осимхена тот же «Манчестер Юнайтед», несмотря на конкуренцию со стороны «Челси», «Ньюкасла» и «ПСЖ». Хотя у босса парижан Нассера Аль-Хелаифи сложились прекрасные отношения с Де Лаурентисом после предыдущих трансферов из одного клуба в другой.

А вот Хвича Кварацхелия, несмотря на интерес к нему со стороны топ-клубов, по всей видимости, останется в «Наполи». Как сообщил журналист и инсайдер Николо Скира, грузинский вингер продлит контракт. Нынешний договор Кварацхелии с клубом действует до лета 2027-го, а новое соглашение будет до 2028-го. Но вся суть истории, разумеется, не в лишнем годе, а в увеличении зарплаты игроки. Пока Хвича зарабатывает € 1,1 млн за сезон, тогда как новый контракт гарантирует ему € 3 млн.

У Кварацхелии нет результативных действий в 12 последних матчах во всех турнирах, тем не менее нельзя утверждать, что грузинский вингер сдулся на финише сезона. Отнюдь не все эти игры были плохими для Хвичи. В некоторых из них Кварадоне просто не везло в завершении либо партнёры не реализовывали созданные им моменты.

Через год заканчивается контракт ещё у одной ключевой фигуры – центрхава Петра Зелиньского. Как утверждает CalcioNapoli, поляка пытается переманить в «Лацио» Маурицио Сарри, работавший с ним в Неаполе. Зелиньски может заменить в римском клубе Сергея Милинковича-Савича, если серба всё же продадут.

Помимо того, Де Лаурентису нужно решать вопрос с выкупом арендованных, соответственно, у «Вероны» и «Тоттенхэма» Джованни Симеоне и Тангая Н’Домбеле. Высока вероятность, что оба не останутся в «Наполи», хотя и внесли свой вклад в чемпионство. Сын главного тренера «Атлетико» маловато забил (восемь голов за сезон, в чемпионате Италии – всего три), а центрхав слишком дорог для своего уровня.

Наконец, из «Наполи», по-видимому, уйдёт ещё один творец чемпионства – спортивный директор Кристиано Джунтоли. По информации La Gazzetta dello Sport, этот специалист – приоритетная цель нового руководства «Ювентуса». Однако Джунтоли в фокусе внимания и английских клубов, в частности, «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В любом случае «Наполи» без Спаллетти, Осимхена и некоторых других игроков чемпионской обоймы будет уже другой командой. А ведь они только-только взяли золото.