Главный тренер «Ариса» Шпилевский оценил шансы клуба на выкуп Александра Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о переговорах по выкупу российского нападающего Александра Кокорина у «Фиорентины».
«По тому, как он выступал, когда набрал форму, эта премия не была неожиданностью. Он внёс большой вклад в чемпионство «Ариса».
Есть ли понимание по его будущему? Руководство занимается, общается с Сашей и «Фиорентиной». Думаю, сейчас, после чемпионства, шансы сохранить его увеличились. Самому Саше было приятно победить в чемпионате и будет приятно вернуться в Лигу чемпионов.
Общаемся с ним каждый раз. Я знаю его позицию. Он хочет с нами работать. Он классно чувствует себя в этом коллективе, ему очень комфортно. И он знает мою позицию.
Трансферное окно будет открыто до 31 августа. Но, конечно, мне хотелось бы иметь полный состав к первому тренировочному дню. Так что посмотрим. Думаю, в ближайшие неделю-две может что-то решиться», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».
Нынешний сезон Кокорин проводит в аренде в «Арисе». Права на нападающего принадлежат итальянской «Фиорентине». 18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.
- 24 мая 2023
-
04:43
-
04:18
-
04:02
-
04:00
-
03:51
-
03:47
-
03:32
-
03:18
-
02:59
-
02:57
-
02:46
-
02:37
-
02:24
-
02:15
-
02:11
-
01:56
-
01:47
-
01:40
-
00:53
-
00:49
-
00:48
-
00:44
-
00:37
-
00:34
-
00:30
-
00:19
-
00:13
-
00:00
- 23 мая 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:43
-
23:36
-
23:34
-
23:32
-
23:23