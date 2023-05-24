Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ариса» Шпилевский оценил шансы клуба на выкуп Александра Кокорина

Главный тренер «Ариса» Шпилевский оценил шансы клуба на выкуп Александра Кокорина
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о переговорах по выкупу российского нападающего Александра Кокорина у «Фиорентины».

«По тому, как он выступал, когда набрал форму, эта премия не была неожиданностью. Он внёс большой вклад в чемпионство «Ариса».

Есть ли понимание по его будущему? Руководство занимается, общается с Сашей и «Фиорентиной». Думаю, сейчас, после чемпионства, шансы сохранить его увеличились. Самому Саше было приятно победить в чемпионате и будет приятно вернуться в Лигу чемпионов.

Общаемся с ним каждый раз. Я знаю его позицию. Он хочет с нами работать. Он классно чувствует себя в этом коллективе, ему очень комфортно. И он знает мою позицию.

Трансферное окно будет открыто до 31 августа. Но, конечно, мне хотелось бы иметь полный состав к первому тренировочному дню. Так что посмотрим. Думаю, в ближайшие неделю-две может что-то решиться», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Нынешний сезон Кокорин проводит в аренде в «Арисе». Права на нападающего принадлежат итальянской «Фиорентине». 18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

Материалы по теме
«Никто — это ты, а мы чемпионы». Кокорин ответил болельщику, критиковавшему «Арис»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023