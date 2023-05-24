Главный тренер «Ариса» Шпилевский оценил шансы клуба на выкуп Александра Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о переговорах по выкупу российского нападающего Александра Кокорина у «Фиорентины».

«По тому, как он выступал, когда набрал форму, эта премия не была неожиданностью. Он внёс большой вклад в чемпионство «Ариса».

Есть ли понимание по его будущему? Руководство занимается, общается с Сашей и «Фиорентиной». Думаю, сейчас, после чемпионства, шансы сохранить его увеличились. Самому Саше было приятно победить в чемпионате и будет приятно вернуться в Лигу чемпионов.

Общаемся с ним каждый раз. Я знаю его позицию. Он хочет с нами работать. Он классно чувствует себя в этом коллективе, ему очень комфортно. И он знает мою позицию.

Трансферное окно будет открыто до 31 августа. Но, конечно, мне хотелось бы иметь полный состав к первому тренировочному дню. Так что посмотрим. Думаю, в ближайшие неделю-две может что-то решиться», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Нынешний сезон Кокорин проводит в аренде в «Арисе». Права на нападающего принадлежат итальянской «Фиорентине». 18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.