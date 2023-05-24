Анчелотти призвал Ла Лигу бороться с расизмом так, как это делает АПЛ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти призвал руководство Ла Лиги бороться с расизмом так, как это делают в английской Премьер-лиге.

«Мы устали от того, что нас оскорбляют в каждой игре. Устали… Это происходит с Хави, происходит с Винисиусом, что является ещё большим расизмом. За скамейками запасных они также называют тебя самыми последними словами.

Я надеюсь, что институты смогут внести ясность, и Ла Лига, и судьи тоже. В Англии так не оскорбляют… Там этот вопрос уже давно решён. Они приняли радикальные меры, на пять лет английские болельщики были изгнаны из Европы. Там есть отдельные случаи расизма, но они вас не оскорбляют. На английских футбольных матчах нет полиции… А в Испании кажется, будто ты идёшь на войну с одним полицейским грузовиком позади и одним впереди. Почему? Для чего это? В Англии, к счастью, эту проблему решили, приняв радикальные меры», — приводит слова Анчелотти Goal.

«Реал» минимально уступил «Валенсии» на выезде. Видео:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.