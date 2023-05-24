Игонин: уже никто не вспоминает «Зенит» с Дзюбой, Ракицким и Азмуном

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об изменениях сине-бело-голубых за последние годы. По его мнению, футбол нынешнего «Зенита» максимально приближен к европейскому уровню. Также Игонин отметил ориентированность клуба на болельщиков.
«Зенит» меняется, и сейчас, наверно, уже никто не вспоминает близкий нам «Зенит» с Ракицким, Азмуном и Дзюбой. На мой взгляд, футбол в исполнении нынешней команды наиболее приближен к европейскому. Убежден, все происходящее сегодня импонирует поклонникам футбола с точки зрения зрелищности, а это немаловажная история для клуба, стремящегося зарабатывать деньги. «Зенит» ориентируется на болельщика, игра петербуржцев и активность в матчдэй — это лучшее, что происходит в РПЛ. Количество зрителей, приходящих на «Газпром Арену», несмотря на фактическое отсутствие спортивной конкуренции — заслуга всего клуба, продолжающего расти и развиваться в достаточно сложных условиях, а именно в отсутствии еврокубков и фанатов на трибунах», — приводит слова Игонина Bobsoccer.
- 24 мая 2023
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