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Гранат: поведение Соболева — ужасное. Дисквалификация на шесть матчей будет по делу

Гранат: поведение Соболева — ужасное. Дисквалификация на шесть матчей будет по делу
Владимир Гранат
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал эпизод между нападающим «Спартака» Александром Соболевым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей в матче 28-го тура РПЛ, в котором красно-белые обыграли красно-синих (2:1).

«Поведение Соболева — ужасное. Не знаю, с чем это может быть связано. Как минимум — это очень странно. Сложно говорить про наказание. Наверное, дисквалификация на шесть матчей будет по делу. Но думаю, что «Спартак» будет оспаривать это решение. Сложно понять, чем руководствовался человек, совершая данный поступок. Если провинился, то нужно понести соответствующее наказание. Посмотрим, какое решение будет принято», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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