ООН осудила оскорбления, которые звучали в адрес Винисиуса в матче с «Валенсией»

Верховный комиссар Организации объединённых наций по правам человека Фолькер Тюрк сегодня осудил оскорбления, которые звучали в адрес нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1).
«Расистское оскорбление, которому подвергся Винисиус Жуниор в это воскресенье, напоминает нам о преобладании расизма в спорте, и я прошу тех, кто организует спортивные мероприятия, применять стратегии на местах, чтобы избежать его и противодействовать ему.
Для искоренения расовой дискриминации требуется гораздо больше, и это должно начаться с того, чтобы прислушиваться к лицам африканского происхождения, вовлекать их и предпринимать реальные шаги для решения их основных проблем», — приводит слова Тюрка Diario de Burgos, ссылаясь на пресс-конференцию ООН.
- 24 мая 2023
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