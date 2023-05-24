КДК: все члены решили, что Роша поправлял форму одной рукой — это не провокация Соболева

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц раскрыл подробности принятия решений по дисквалификации нападающего «Спартака« Александра Соболева и отмене красной карточки, показанной защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

«Соболев говорил, что со стороны Роши была провокация. Свой поступок он объяснил эмоциями.

Мы исследовали все материалы — у Роши есть привычка поправлять экипировку. Он и в подтрибунном помещении поправлял — эта самая привычка повторялась несколько раз.

Роша часто поправлял форму при виде Соболева?

Они играли друг против друга. Мы не пришли к тому, что это носило оскорбительный характер по отношению к Соболеву.

У Соболева был акцентированный жест — когда он схватился за свои гениталии.

Как поняли жест? Этот жест оскорбительный с точки зрения этики и общих норм. Я не буду говорить, какое название имеет этот жест.

У КДК есть понятие этого жеста. Что этот жест означает? Означает прежде всего действие непристойного характера одного человека в отношении другого.

Все члены КДК решили, что Роша поправлял форму одной рукой — это не провокация Соболева», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.