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КДК: все члены решили, что Роша поправлял форму одной рукой — это не провокация Соболева

КДК: все члены решили, что Роша поправлял форму одной рукой — это не провокация Соболева
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц раскрыл подробности принятия решений по дисквалификации нападающего «Спартака« Александра Соболева и отмене красной карточки, показанной защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

«Соболев говорил, что со стороны Роши была провокация. Свой поступок он объяснил эмоциями.

Мы исследовали все материалы — у Роши есть привычка поправлять экипировку. Он и в подтрибунном помещении поправлял — эта самая привычка повторялась несколько раз.

Роша часто поправлял форму при виде Соболева?
Они играли друг против друга. Мы не пришли к тому, что это носило оскорбительный характер по отношению к Соболеву.

У Соболева был акцентированный жест — когда он схватился за свои гениталии.

Как поняли жест? Этот жест оскорбительный с точки зрения этики и общих норм. Я не буду говорить, какое название имеет этот жест.

У КДК есть понятие этого жеста. Что этот жест означает? Означает прежде всего действие непристойного характера одного человека в отношении другого.

Все члены КДК решили, что Роша поправлял форму одной рукой — это не провокация Соболева», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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