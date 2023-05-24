КДК: все члены решили, что Роша поправлял форму одной рукой — это не провокация Соболева

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц раскрыл подробности принятия решений по дисквалификации нападающего «Спартака« Александра Соболева и отмене красной карточки, показанной защитнику ЦСКА Виллиану Роше.
«Соболев говорил, что со стороны Роши была провокация. Свой поступок он объяснил эмоциями.
Мы исследовали все материалы — у Роши есть привычка поправлять экипировку. Он и в подтрибунном помещении поправлял — эта самая привычка повторялась несколько раз.
Роша часто поправлял форму при виде Соболева?
Они играли друг против друга. Мы не пришли к тому, что это носило оскорбительный характер по отношению к Соболеву.
У Соболева был акцентированный жест — когда он схватился за свои гениталии.
Как поняли жест? Этот жест оскорбительный с точки зрения этики и общих норм. Я не буду говорить, какое название имеет этот жест.
У КДК есть понятие этого жеста. Что этот жест означает? Означает прежде всего действие непристойного характера одного человека в отношении другого.
Все члены КДК решили, что Роша поправлял форму одной рукой — это не провокация Соболева», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 24 мая 2023
-
18:47
-
18:35
-
18:31
-
18:25
-
18:24
-
18:19
-
18:09
-
18:07
-
18:06
-
18:02
-
18:00
-
17:58
-
17:57
-
17:45
-
17:43
-
17:37
-
17:36
-
17:35
-
17:28
-
17:15
-
16:54
-
16:50
-
16:43
-
16:30
-
16:29
-
16:25
-
16:22
-
16:08
-
16:08
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:58
-
15:52
-
15:46