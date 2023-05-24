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Прав ли КДК, что отменил красную карточку Виллиану Роше?

Прав ли КДК, что отменил красную карточку Виллиану Роше?
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение отменить карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше, полученную за «показ неприличного жеста» по ходу матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Чемпионат» предлагает своим читателям оценить решение КДК по отмене красной карточки Роше. Считаете ли вы его правильным?

Напомним, Роша был вызван на заседание КДК по итогам матча 28-го тура со «Спартаком» (1:2). Во время игры бразильский защитник получил прямую красную карточку после того, как повторил оскорбительный жест нападающего красно-белых Соболева. На заседании было принято решение дисквалифицировать футболиста «Спартака» на четыре игры, красная карточка Роши была отменена. Легионер сможет сыграть в матче 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром», который пройдёт для армейцев на выезде 27 мая.

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