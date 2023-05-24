КДК оштрафовал игрока ЦСКА Зделара за слова «грёбаный VAR» после дерби со «Спартаком»
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что полузащитник ЦСКА Саша Зделар получит штраф в размере 50 тысяч рублей за слова «грёбаный VAR». Они были произнесены сербским футболистом после матча со «Спартаком» (1:2) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.
«На видео, которое оказалось в нашем распоряжении, мы услышали оскорбительные слова. За неспортивное поведение оштрафовать Зделара на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
28-летний Зделар выступает за ЦСКА с июля 2022 года. За российскую команду полузащитник в 35 матчах не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами подписано до лета 2025 года.
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