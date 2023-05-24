Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маунт склоняется к переходу в «МЮ», переговоры должны вскоре стартовать

Маунт склоняется к переходу в «МЮ», переговоры должны вскоре стартовать
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт собирается принять предложение «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстайн.

Сообщается, что если Маунт всё же решится покинуть «Стэмфорд Бридж», то сделает свой выбор в пользу «Манчестер Юнайтед», и другие британские клубы, проявлявшие интерес к игроку английской сборной, знают об этом. По информации издания, переговоры Мэйсона с представителями манкунианцев должны начаться в ближайшее время.

Срок действующего контракта Маунта с «Челси» истекает летом 2024 года. Маурисио Почеттино, возглавивший синих, хотел бы сохранить Мэйсона в обойме, однако сам футболист не намерен вести переговоры о новом соглашении с лондонским клубом. Помимо «МЮ», на футболиста также претендуют «Арсенал», «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

Ранее стало известно, сколько МЮ готов отдать за Маунта:
«Манчестер Юнайтед» предложит £ 55 млн за Мэйсона Маунта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023