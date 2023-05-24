Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин покидает «Бутырку». Видео

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин покинул следственный изолятор. Наставника приехали поддержать бывшие воспитанники академии Дмитрий Цыпченко («Крылья Советов»), Максим Глушенков и Сергей Пиняев (оба – «Локомотив»), а также Илья Абаев (бывший вратарь нескольких клубов РПЛ), встретившие Ларина аплодисментами. Передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Николай Ларин сегодня, 24 мая, был освобождён из-под стражи. Мосгорсуд принял апелляцию защиты экс-директора «Чертаново». На состоявшемся накануне заседании Ларин лично выступил по апелляции на приговор суда, попросив назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Ранее прокурор запросил ужесточение наказания для Ларина, которому грозили три года колонии и взыскание 20 млн рублей.
- 24 мая 2023
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