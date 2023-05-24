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«Интер» переиграл «Фиорентину» и защитил титул в Кубке Италии

«Интер» переиграл «Фиорентину» и защитил титул в Кубке Италии
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Завершился финал Кубка Италии, в котором «Фиорентина» встречалась с миланским «Интером». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и закончилась победой «Интера» со счётом 2:1.

Быстрый гол форварда «фиалок» Николаса Гонсалеса (третья минута) не смутил подопечных Симоне Индзаги. Ещё до свистка на перерыв Лаутаро Мартинес оформил дубль. На 29-й минуте аргентинцу ассистировал Марсело Брозович, а на 37-й удобный прострел исполнил Николо Барелла. Во втором тайме игроки «Интера» защитили добытое преимущество, ещё на год прописав главную награду турнира в Милане.

В полуфинале «Фиорентина» по сумме двух матчей преодолела сопротивление «Кремонезе» (2:0 и 0:0). «Интер», в свою очередь, переиграл «Ювентус»: после ничьей на поле «Юве» (1:1) команда Симоне Индзаги одолела «старую синьору» дома со счётом 1:0.

Кубок Италии. Финал
24 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
1:0 Гонсалес – 3'   1:1 Мартинес – 29'   1:2 Мартинес – 37'
Комментарии
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