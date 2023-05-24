«Манчестер Сити» потерял очки в АПЛ впервые за 12 матчей
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Прервалась 12-матчевая победная серия «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге. Команда Хосепа Гвардиолы поделила очки с «Брайтоном» (1:1) в перенесённом матче 32-го тура. В предыдущий раз «горожане» теряли очки в рамках АПЛ 18 февраля в матче с «Ноттингем Форрест» (1:1) в 24-м туре.
В матче с «Брайтоном» «Манчестер Сити» открыл счёт на 25-й минуте: с передачи Эрлинга Холанда отличился Фил Фоден. Соперник ответил дальним ударом Хулио Энсисо с передачи Леви Колвилла.
«Манчестер Сити» за тур до окончания АПЛ набрал 89 очков и, досрочно защитив чемпионство Англии, уверенно идёт на первом месте. На второй строчке расположился лондонский «Арсенал» (81). В заключительном матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом».
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