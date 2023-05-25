Диего Симеоне заявил, что считает ничью в матче с «Эспаньолом» справедливой

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Эспаньолом» (3:3), где команда из Барселоны совершила камбэк, уступая 0:3 в счёте.

«Это была отличная игра для нейтральных болельщиков. Игра, которую можно с наслаждением смотреть дома. «Эспаньол» не сдавался. Мы знали, что он будет так играть. Мы вели 3:0, а при 3:1 у нас было два момента, чтобы поставить точку, и после такого амбиции «Эспаньола» позволили ему добыть ничью, которая кажется мне справедливой.

Мы доминировали в первом тайме, а во втором не смогли реализовать свои моменты. Мы играли, думая о победе, но эта ничья лишь даёт нам повод улучшить свою игру в будущем», — приводит слова Симеоне AS.

Из-за ничьей мадридский клуб снова опустился на третье место в Ла Лиге, а «Эспаньол» продолжает бороться за выживание.